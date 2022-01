Max Kruse bei "Schlag den Star": Frederick Lau ist sein Gegner

ARD-Krimireihe

"Nord bei Nordwest – Wilde Hunde": Ein ganzes Dorf unter Mordverdacht

Ein Schwanitzer, der so ziemlich alles und jeden in dem Dorf angezeigt hat, wird ermordet. Als Mörder kommen fast alle Bewohner des fiktiven Örtchens in Frage. Außerdem werden in der neuen Folge Hunde als Drogenkuriere benutzt.

MEHR