Wird dieser Darsteller Florian Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän ersetzen?

Im Rahmen einer ZDF-Aktion, bei der Prominente ihre „Secret Obsessions“ verrieten, outete sich Comedian Lutz van der Horst als glühender Fan des „Traumschiffs“ . Der 49-Jährige „heute-show“-Star machte dabei keinen Hehl aus seinen Ambitionen: „Ich will irgendwann selbst der Käpt'n sein vom Traumschiff. Bitte, liebes ZDF“, appellierte er öffentlich​. Van der Horst verbindet mit dem „Traumschiff“ echte Leidenschaft: „Ich habe es immer geliebt. Es ist einfach schön“, schwärmte er.

Vorerst bleibt Florian Silbereisen fest im Sattel – oder besser gesagt am Steuerrad. Das ZDF stellte Ende 2024 klar, dass der beliebte Entertainer auch weiterhin als Kapitän Parger auf dem „Traumschiff“ unterwegs sein wird​. Ein direkter Wechsel steht damit aktuell nicht zur Debatte.

Kai Pflaume: Wer ist Ilke? Wir stellen die Frau an seiner Seite vor

"Gefragt – Gejagt". So läuft es privat bei den Quiz-Jägern

Trotzdem schafft es Lutz van der Horst aufs „Traumschiff“ : Wie das Branchenportal Crew United berichtet, übernimmt er eine Hauptrolle in der neuen Episode „Das Traumschiff – Afrika. Madikwe (AT)“. Um welche Figur es sich genau handelt, ist allerdings noch geheim.

Schauspielerfahrung bringt er mit

Ganz unerfahren geht van der Horst das Abenteuer nicht an. Der Comedian war bereits in der ZDFneo-Serie „Jugend – es ist kompliziert“ sowie in der Horrorkomödie „Under ConTroll“ zu sehen​. Van der Horst selbst zeigt sich selbstbewusst: „Ich muss da nicht mich spielen. Im Idealfall würde ich hier eine Rolle spielen, die nicht Comedy ist. Ich kann ja tatsächlich ein bisschen schauspielern“.