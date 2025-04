"Tierärztin Dr. Mertens" Elisabeth Lanz: "Das Tierwohl steht bei uns an erster Stelle"

array:52 [ " content_id " => " 51286345 " " content_id_user " => " 0 " " content_id_content_img " => " 0 " " content_id_content_tree " => " 0 " " content_id_content_tvEpisode " => " 0 " " content_id_content_tvSender " => " 0 " " content_id_content_tvShow " => " 0 " " content_origin " => " de.teleschau:img:9454da1b225d3ef169ec2cd374d694ddf748f715 " " content_insert " => " 1741938182 " " content_update " => " 1741938182 " " content_type " => " img " " content_context " => " import " " content_public " => " yes " " content_inbox " => "" " content_order " => " 1741938182 " " content_list " => " yes " " content_published " => " 0 " " content_unpublished " => " 1749709800 " " content_modified " => " 0 " " content_count_content_gallery " => " 0 " " content_count_content_img " => " 0 " " content_count_content_file " => " 0 " " content_count_content_tree " => " 0 " " content_count_content_video " => " 0 " " content_importchecksum " => " 0cd76b7a95bc3bb995a870ab10d7354b02438e94 " " content_search_update " => " 0 " " content_search_checksum " => "" " content_canonicaluri " => "" " content_id_content_redirect " => " 0 " " content_index_status_master " => "" " content_index_update_master " => " 0 " " content_index_checksum_master " => "" " content_index_status_feature " => "" " content_index_update_feature " => " 0 " " img_id " => " 51286345 " " img_width " => " 1600 " " img_height " => " 1052 " " img_size " => " 562662 " " img_ext " => " jpg " " img_token " => " ce3e04b9b2c852a37307308ed9dfaff2 " " img_folder " => " teleschau " " img_name " => " 67c6fcaeae769d6e78ee365e_1600.jpg " " img_source " => "" " img_sourceUri " => " https://cms.teleschau.de/api/v1/static/media/67c6fcaeae769d6e78ee365e_1600.jpg " " img_author " => "" " img_authorUri " => "" " img_desc " => " Elisabeth Lanz kann gut mit Tieren: "Beim Dreh muss ich zu jedem Tier, mit dem ich in Berührung komme, auch eine besondere Beziehung aufbauen", sagt die Schauspielerin. " " img_copyright " => " ARD/Steffen Junghans " " img_cover " => "" " title " => " Elisabeth Lanz kann gut mit Tieren: "Beim Dreh muss ich zu jedem Tier, mit dem ich in Berührung komme, auch eine besondere Beziehung aufbauen", sagt die Schauspielerin. " " desc " => " jpg, 1600x1052 px " " img_uri " => " /cdn/img/teleschau/5129/51286345_ce3e04b9b2c852a37307308ed9dfaff2_%s.jpg " ]

Elisabeth Lanz kann gut mit Tieren: "Beim Dreh muss ich zu jedem Tier, mit dem ich in Berührung komme, auch eine besondere Beziehung aufbauen", sagt die Schauspielerin. Fotoquelle: ARD/Steffen Junghans

"Wir können keine Geschichten von Tierliebe erzählen und uns dann selbst nicht an die Umgangsformen halten", sagt Elisabeth Lanz (am Set mit einer Schneeeule). Fotoquelle: ARD/Steffen Junghans

"Das Wohl des Tieres steht bei uns am Set daher immer an erster Stelle": Elisabeth Lanz ist mit Leib und Seele "Tierärztin Dr. Mertens". Fotoquelle: ARD/Steffen Junghans

Ihre Kollegen sind Tiere, und ihr Arbeitsplatz ist der Zoo: Elisabeth Lanz verkörpert nun seit über 20 Jahren die "Tierärztin Dr. Mertens". Fotoquelle: ARD/Steffen Junghans

Elisabeth Lanz (53) verkörpert seit nunmehr 20 Jahren die Titelrolle der erfolgreichen ARD-Serie "Tierärztin Dr. Mertens". Anlässlich der neuen, neunten Staffel spricht sie über ihre Liebe zur Tierwelt. Fotoquelle: 2025 Getty Images/Matthias Nareyek

Seit 20 Jahren dreht Elisabeth Lanz (53) im Zoo Leipzig Folgen für "Tierärztin Dr. Mertens". Was sich im Laufe der Jahre alles verändert hat, weiß die Hauptdarstellerin. Fotoquelle: 2017 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Als Cheftierärztin im Leipziger Zoo hat Dr. Susanne Mertens (Elisabeth Lanz) auch in der neunten Staffel wieder alle Hände voll zu tun. Fotoquelle: ARD/Saxonia Media/Steffen Junghans

Susanne Mertens (Elisabeth Lanz) und Mike Redmann (Matthias Komm) sind zu Beginn der neunten Staffel frisch verliebt. Doch eine beunruhigende medizinische Diagnose droht ihrem Glück einen Strich durch die Rechnung zu machen. Fotoquelle: ARD/Saxonia Media

