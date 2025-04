Thomas Anders verblüfft mit seiner Aussage über Dieter Bohlen

Was hat Florian Silbereisen mit dem Streit zu tun?

Auf einmal taucht eine dritte Person mit auf. Wie viele mitbekommen haben, hat der Pop Titan auch einiges gegen den Schlagersänger Florian Silbereisen auszusetzen, mit dem Thomas Anders in letzter Zeit ziemlich gut zusammenarbeitet. Anders war immerhin Anfang des Jahres in seiner Show zu Gast und performte dort gleich drei Neuauflagen der Hits „You’re My Heart, You’re My Soul“, „Brother Louie“ und „Cheri Cheri Lady“. Auch Andrea Berg erntete Lorbeeren für ihre Alben „Seelenleben“ und „Atlantis“, welche passenderweise von Dieter Bohlen produziert wurden. Für ihn selbst war in der Show aber kein Platz. Er reagiert knapp: „Man muss ja nicht immer dabei sein“. Doch seit Silbereisen 2022 für eine Staffel Dieter Bohlens Platz in der DSDS-Jury einnahm, lässt sich der Pop Titan es nicht nehmen, ihn öffentlich zu kommentieren: „Es hat keiner mehr geguckt, die Leute fanden es langweilig. [...] Für jemanden, der überhaupt nicht singen kann, da kann natürlich jeder andere singen“. Es herrscht also generell ziemlich dicke Luft zwischen den Parteien.