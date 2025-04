"Mord auf dem Inka-Pfad": Darum geht's im ARD-Krimi mit Nina Gummich & Amelie Kiefer

array:52 [ " content_id " => " 51776204 " " content_id_user " => " 0 " " content_id_content_img " => " 0 " " content_id_content_tree " => " 0 " " content_id_content_tvEpisode " => " 0 " " content_id_content_tvSender " => " 0 " " content_id_content_tvShow " => " 0 " " content_origin " => " de.teleschau:img:6f04c5cb6a3e5b86732cd059478fccb8f2bb2fd1 " " content_insert " => " 1745841809 " " content_update " => " 1745841809 " " content_type " => " img " " content_context " => " import " " content_public " => " yes " " content_inbox " => "" " content_order " => " 1745841809 " " content_list " => " yes " " content_published " => " 0 " " content_unpublished " => " 1753308000 " " content_modified " => " 0 " " content_count_content_gallery " => " 0 " " content_count_content_img " => " 0 " " content_count_content_file " => " 0 " " content_count_content_tree " => " 0 " " content_count_content_video " => " 0 " " content_importchecksum " => " 88d4c22b95f5b4013b1b4e2ff9b2939fccdd525c " " content_search_update " => " 0 " " content_search_checksum " => "" " content_canonicaluri " => "" " content_id_content_redirect " => " 0 " " content_index_status_master " => "" " content_index_update_master " => " 0 " " content_index_checksum_master " => "" " content_index_status_feature " => "" " content_index_update_feature " => " 0 " " img_id " => " 51776204 " " img_width " => " 1920 " " img_height " => " 1070 " " img_size " => " 480991 " " img_ext " => " jpg " " img_token " => " a4fc91dbb54cb15ba1a6aa7dde550332 " " img_folder " => " teleschau " " img_name " => " 67ed30cd56a541423b94b860_2200.jpg " " img_source " => "" " img_sourceUri " => " https://cms.teleschau.de/api/v1/static/media/67ed30cd56a541423b94b860_2200.jpg " " img_author " => "" " img_authorUri " => "" " img_desc " => " Drei Jahre nach dem Mord geht auch die deutsche Ermittlerin Rita Berg (Nina Gummich) den Inka-Pfad mit einer Gruppe aus Spezialisten und Zeugen, um den komplexen True Crime-Mordfall von "Mord auf dem Inka-Pfad" zu untersuchen. Zwei Primetime-Abende im Ersten füllt die spannende Mini-Serie. " " img_copyright " => " ARD Degeto Film/BR/Westside Filmproduktion GmbH/Joe Alblas " " img_cover " => "" " title " => " Drei Jahre nach dem Mord geht auch die deutsche Ermittlerin Rita Berg (Nina Gummich) den Inka-Pfad mit einer Gruppe aus Spezialisten und Zeugen, um den komplexen True Crime-Mordfall von "Mord auf dem Inka-Pfad" zu untersuchen. Zwei Primetime-Abende im Ersten füllt die spannende Mini-Serie. " " desc " => " jpg, 1920x1070 px " " img_uri " => " /cdn/img/teleschau/5178/51776204_a4fc91dbb54cb15ba1a6aa7dde550332_%s.jpg " ]

Drei Jahre nach dem Mord geht auch die deutsche Ermittlerin Rita Berg (Nina Gummich) den Inka-Pfad mit einer Gruppe aus Spezialisten und Zeugen, um den komplexen True Crime-Mordfall von "Mord auf dem Inka-Pfad" zu untersuchen. Zwei Primetime-Abende im Ersten füllt die spannende Mini-Serie. Fotoquelle: ARD Degeto Film/BR/Westside Filmproduktion GmbH/Joe Alblas

Urlaubsabenteuer 1997: Die Eheleute Ursula (Amelie Kiefer) und Jona (Thomas Prenn) wollen den Inka-Pfad zum Machu Picchu hinauflaufen. Fotoquelle: ARD Degeto Film/BR/Westside Filmproduktion GmbH/Joe Alblas

" " img_copyright " => " ARD Degeto Film/BR/Westside Filmproduktion GmbH/Joe Alblas " " img_cover " => "" " title " => " Ursula (Amelie Kiefer) fühlt sich noch fit für die Herausforderungen des Weges, der zum Berg und der Inka-Stätte Machu Picchu führt.

Ursula (Amelie Kiefer) fühlt sich noch fit für die Herausforderungen des Weges, der zum Berg und der Inka-Stätte Machu Picchu führt. Fotoquelle: ARD Degeto Film/BR/Westside Filmproduktion GmbH/Joe Alblas

Das deutsch-israelische Paar Ursula (Amelie Kiefer) und Jona (Thomas Prenn) scheint eine harmonische Beziehung zu führen. Zumindest, so erfährt man, ist es eine leidenschaftliche Ehe. Fotoquelle: ARD Degeto Film/BR/Westside Filmproduktion GmbH/Joe Alblas

" " img_copyright " => " ARD Degeto Film/BR/Westside Filmproduktion GmbH/Joe Alblas " " img_cover " => "" " title " => " Ursula (Amelie Kiefer) stirbt vor ihrem Bruder Michael (Daniel Langbein, rechts) und ihrem Ehemann Jona Kepler (Thomas Prenn).

Ursula (Amelie Kiefer) stirbt vor ihrem Bruder Michael (Daniel Langbein, rechts) und ihrem Ehemann Jona Kepler (Thomas Prenn). Fotoquelle: ARD Degeto Film/BR/Westside Filmproduktion GmbH/Joe Alblas

Der Münchner Chef Kirchl (Heinz-Josef Braun, recht) muss eine wichtige Entscheidung für das Ermittlungsteam treffen. Im Hintergrund warten darauf: Kommissarin Rita Berg (Nina Gummich), ihr engster Kollege Jens Auer (Florian Karlheim, zweiter von links) und deren Vorgesetzter Wilfling (Juergen Maurer). Fotoquelle: ARD Degeto Film/BR/Westside Filmproduktion GmbH/Joe Alblas

Polizeichef Ignacio Rocas (Ruben Engel) bespricht mit Kommissarin Rita Berg (Nina Gummich) den Fall. Nicht alles an der Zusammenarbeit zwischen deutschen und peruanischen Behörden wirkt transparent. Fotoquelle: ARD Degeto Film/BR/Westside Filmproduktion GmbH/Joe Alblas

Michael Glück (Daniel Langbein), der Bruder des Mordopfers, macht seine Aussage bei Kommissarin Rita Berg (Nina Gummich). Fotoquelle: ARD Degeto Film/BR/Westside Filmproduktion GmbH/Joe Alblas

Rekonstruktion einer Anden-Wanderung: Die Eheleute Ursula (Amelie Kiefer) und Jona (Thomas Prenn) kommen im Camp an - sie wollen aber weitergehen. In der kommenden Nacht wird Ursula in ihrem einsam aufgebauten Zelt angeschossen und verstirbt wenige Tage später. Fotoquelle: ARD Degeto Film/BR/Westside Filmproduktion GmbH/Joe Alblas