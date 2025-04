"auslandsjournal – die doku: Systemsprenger Trump": Wie Trump die Weltordnung zerlegt

array:52 [ " content_id " => " 51776196 " " content_id_user " => " 0 " " content_id_content_img " => " 0 " " content_id_content_tree " => " 0 " " content_id_content_tvEpisode " => " 0 " " content_id_content_tvSender " => " 0 " " content_id_content_tvShow " => " 0 " " content_origin " => " de.teleschau:img:31e298c3903bb4f9bcd2d1ac4018f9f5a5b6618f " " content_insert " => " 1745841807 " " content_update " => " 1745841807 " " content_type " => " img " " content_context " => " import " " content_public " => " yes " " content_inbox " => "" " content_order " => " 1745841807 " " content_list " => " yes " " content_published " => " 0 " " content_unpublished " => " 1753596000 " " content_modified " => " 0 " " content_count_content_gallery " => " 0 " " content_count_content_img " => " 0 " " content_count_content_file " => " 0 " " content_count_content_tree " => " 0 " " content_count_content_video " => " 0 " " content_importchecksum " => " d86df54c0ed3ba9142d303f8420432f6b982dad2 " " content_search_update " => " 0 " " content_search_checksum " => "" " content_canonicaluri " => "" " content_id_content_redirect " => " 0 " " content_index_status_master " => "" " content_index_update_master " => " 0 " " content_index_checksum_master " => "" " content_index_status_feature " => "" " content_index_update_feature " => " 0 " " img_id " => " 51776196 " " img_width " => " 1920 " " img_height " => " 1200 " " img_size " => " 291756 " " img_ext " => " jpg " " img_token " => " 89b9eaf0629dae607e881ad4a52a0096 " " img_folder " => " teleschau " " img_name " => " 67d1432aae769d6e78eeb6f7_2200.jpg " " img_source " => "" " img_sourceUri " => " https://cms.teleschau.de/api/v1/static/media/67d1432aae769d6e78eeb6f7_2200.jpg " " img_author " => "" " img_authorUri " => "" " img_desc " => " Das ZDF-"auslandsjournal" blickt in einer Dokumentation auf die ersten Wochen des US-Präsidenten Donald Trump. " " img_copyright " => " 2025 Getty Images/Anna Moneymaker " " img_cover " => "" " title " => " Das ZDF-"auslandsjournal" blickt in einer Dokumentation auf die ersten Wochen des US-Präsidenten Donald Trump. " " desc " => " jpg, 1920x1200 px " " img_uri " => " /cdn/img/teleschau/5178/51776196_89b9eaf0629dae607e881ad4a52a0096_%s.jpg " ]

Das ZDF-"auslandsjournal" blickt in einer Dokumentation auf die ersten Wochen des US-Präsidenten Donald Trump. Fotoquelle: 2025 Getty Images/Anna Moneymaker

array:52 [ " content_id " => " 51776197 " " content_id_user " => " 0 " " content_id_content_img " => " 0 " " content_id_content_tree " => " 0 " " content_id_content_tvEpisode " => " 0 " " content_id_content_tvSender " => " 0 " " content_id_content_tvShow " => " 0 " " content_origin " => " de.teleschau:img:d15cfbb6ca031851ff153600cf8f170903a5e1c6 " " content_insert " => " 1745841807 " " content_update " => " 1745841807 " " content_type " => " img " " content_context " => " import " " content_public " => " yes " " content_inbox " => "" " content_order " => " 1745841807 " " content_list " => " yes " " content_published " => " 0 " " content_unpublished " => " 1753596000 " " content_modified " => " 0 " " content_count_content_gallery " => " 0 " " content_count_content_img " => " 0 " " content_count_content_file " => " 0 " " content_count_content_tree " => " 0 " " content_count_content_video " => " 0 " " content_importchecksum " => " 6dacee47820a1aa8b9dc7fd982fde9658f1ffe91 " " content_search_update " => " 0 " " content_search_checksum " => "" " content_canonicaluri " => "" " content_id_content_redirect " => " 0 " " content_index_status_master " => "" " content_index_update_master " => " 0 " " content_index_checksum_master " => "" " content_index_status_feature " => "" " content_index_update_feature " => " 0 " " img_id " => " 51776197 " " img_width " => " 1920 " " img_height " => " 1201 " " img_size " => " 303451 " " img_ext " => " jpg " " img_token " => " ec74995d1905ca1685a88dfa1c3913a1 " " img_folder " => " teleschau " " img_name " => " 67076b51b1ab6c78625737e3_2200.jpg " " img_source " => "" " img_sourceUri " => " https://cms.teleschau.de/api/v1/static/media/67076b51b1ab6c78625737e3_2200.jpg " " img_author " => "" " img_authorUri " => "" " img_desc " => " Seit dem 1. März 2019 ist Elmar Theveßen Leiter des ZDF-Studios in Washington, D.C. " " img_copyright " => " ZDF " " img_cover " => "" " title " => " Seit dem 1. März 2019 ist Elmar Theveßen Leiter des ZDF-Studios in Washington, D.C. " " desc " => " jpg, 1920x1201 px " " img_uri " => " /cdn/img/teleschau/5178/51776197_ec74995d1905ca1685a88dfa1c3913a1_%s.jpg " ]