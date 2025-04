"37° – Ererbtes Trauma – Julien und der Schmerz der Anderen": Infos zur ZDF-Reportage über seelische Verwundungen

array:52 [ " content_id " => " 51766132 " " content_id_user " => " 0 " " content_id_content_img " => " 0 " " content_id_content_tree " => " 0 " " content_id_content_tvEpisode " => " 0 " " content_id_content_tvSender " => " 0 " " content_id_content_tvShow " => " 0 " " content_origin " => " de.teleschau:img:94f6f62fb4bb5567a5e5cb42b70e7e3059790249 " " content_insert " => " 1745748662 " " content_update " => " 1745748662 " " content_type " => " img " " content_context " => " import " " content_public " => " yes " " content_inbox " => "" " content_order " => " 1745748662 " " content_list " => " yes " " content_published " => " 0 " " content_unpublished " => " 1753524000 " " content_modified " => " 0 " " content_count_content_gallery " => " 0 " " content_count_content_img " => " 0 " " content_count_content_file " => " 0 " " content_count_content_tree " => " 0 " " content_count_content_video " => " 0 " " content_importchecksum " => " 1f1bb9315d2b3f17a1598decb0320868502b193e " " content_search_update " => " 0 " " content_search_checksum " => "" " content_canonicaluri " => "" " content_id_content_redirect " => " 0 " " content_index_status_master " => "" " content_index_update_master " => " 0 " " content_index_checksum_master " => "" " content_index_status_feature " => "" " content_index_update_feature " => " 0 " " img_id " => " 51766132 " " img_width " => " 1600 " " img_height " => " 1200 " " img_size " => " 595492 " " img_ext " => " jpg " " img_token " => " 99e182a830747c92add788563e6c5912 " " img_folder " => " teleschau " " img_name " => " 67e5713056a541423b945f58_1600.jpg " " img_source " => "" " img_sourceUri " => " https://cms.teleschau.de/api/v1/static/media/67e5713056a541423b945f58_1600.jpg " " img_author " => "" " img_authorUri " => "" " img_desc " => " Auf einem See in Ruanda will Julien noch einmal Abschied von seinem verstorbenen Vater nehmen. " " img_copyright " => " ZDF/Tina Soliman " " img_cover " => "" " title " => " Auf einem See in Ruanda will Julien noch einmal Abschied von seinem verstorbenen Vater nehmen. " " desc " => " jpg, 1600x1200 px " " img_uri " => " /cdn/img/teleschau/5177/51766132_99e182a830747c92add788563e6c5912_%s.jpg " ]

Auf einem See in Ruanda will Julien noch einmal Abschied von seinem verstorbenen Vater nehmen. Fotoquelle: ZDF/Tina Soliman

array:52 [ " content_id " => " 51766133 " " content_id_user " => " 0 " " content_id_content_img " => " 0 " " content_id_content_tree " => " 0 " " content_id_content_tvEpisode " => " 0 " " content_id_content_tvSender " => " 0 " " content_id_content_tvShow " => " 0 " " content_origin " => " de.teleschau:img:e69d7a49790c8e841940d7658b056c06301882c0 " " content_insert " => " 1745748663 " " content_update " => " 1745748663 " " content_type " => " img " " content_context " => " import " " content_public " => " yes " " content_inbox " => "" " content_order " => " 1745748663 " " content_list " => " yes " " content_published " => " 0 " " content_unpublished " => " 1753524000 " " content_modified " => " 0 " " content_count_content_gallery " => " 0 " " content_count_content_img " => " 0 " " content_count_content_file " => " 0 " " content_count_content_tree " => " 0 " " content_count_content_video " => " 0 " " content_importchecksum " => " 59fb92239074a367be6dac0a070be47b5e60c5af " " content_search_update " => " 0 " " content_search_checksum " => "" " content_canonicaluri " => "" " content_id_content_redirect " => " 0 " " content_index_status_master " => "" " content_index_update_master " => " 0 " " content_index_checksum_master " => "" " content_index_status_feature " => "" " content_index_update_feature " => " 0 " " img_id " => " 51766133 " " img_width " => " 1600 " " img_height " => " 1200 " " img_size " => " 651394 " " img_ext " => " jpg " " img_token " => " 9a8ec174d6e171f96755e2a220ba1116 " " img_folder " => " teleschau " " img_name " => " 67e5713056a541423b945f57_1600.jpg " " img_source " => "" " img_sourceUri " => " https://cms.teleschau.de/api/v1/static/media/67e5713056a541423b945f57_1600.jpg " " img_author " => "" " img_authorUri " => "" " img_desc " => " Julien besucht eine Gedenkstätte, die an die Ermordeten in Ruanda erinnert. " " img_copyright " => " ZDF/Tina Soliman " " img_cover " => "" " title " => " Julien besucht eine Gedenkstätte, die an die Ermordeten in Ruanda erinnert. " " desc " => " jpg, 1600x1200 px " " img_uri " => " /cdn/img/teleschau/5177/51766133_9a8ec174d6e171f96755e2a220ba1116_%s.jpg " ]

Julien besucht eine Gedenkstätte, die an die Ermordeten in Ruanda erinnert. Fotoquelle: ZDF/Tina Soliman

array:52 [ " content_id " => " 51766134 " " content_id_user " => " 0 " " content_id_content_img " => " 0 " " content_id_content_tree " => " 0 " " content_id_content_tvEpisode " => " 0 " " content_id_content_tvSender " => " 0 " " content_id_content_tvShow " => " 0 " " content_origin " => " de.teleschau:img:7d1094ae8069b007b38a24bf9f56ba72a9638562 " " content_insert " => " 1745748663 " " content_update " => " 1745748663 " " content_type " => " img " " content_context " => " import " " content_public " => " yes " " content_inbox " => "" " content_order " => " 1745748663 " " content_list " => " yes " " content_published " => " 0 " " content_unpublished " => " 1753524000 " " content_modified " => " 0 " " content_count_content_gallery " => " 0 " " content_count_content_img " => " 0 " " content_count_content_file " => " 0 " " content_count_content_tree " => " 0 " " content_count_content_video " => " 0 " " content_importchecksum " => " 8ba28da089b80c7a8c46a6231d29fedb7987a9a4 " " content_search_update " => " 0 " " content_search_checksum " => "" " content_canonicaluri " => "" " content_id_content_redirect " => " 0 " " content_index_status_master " => "" " content_index_update_master " => " 0 " " content_index_checksum_master " => "" " content_index_status_feature " => "" " content_index_update_feature " => " 0 " " img_id " => " 51766134 " " img_width " => " 1600 " " img_height " => " 1200 " " img_size " => " 449817 " " img_ext " => " jpg " " img_token " => " 9dd368c91459171eb025bc054f8c2c8b " " img_folder " => " teleschau " " img_name " => " 67e5712f56a541423b945f55_1600.jpg " " img_source " => "" " img_sourceUri " => " https://cms.teleschau.de/api/v1/static/media/67e5712f56a541423b945f55_1600.jpg " " img_author " => "" " img_authorUri " => "" " img_desc " => " Julien spürt eine tiefe Verbindung zu Verwandten, die er erst vor Ort in Afrika kennenlernt. " " img_copyright " => " ZDF/Tina Soliman " " img_cover " => "" " title " => " Julien spürt eine tiefe Verbindung zu Verwandten, die er erst vor Ort in Afrika kennenlernt. " " desc " => " jpg, 1600x1200 px " " img_uri " => " /cdn/img/teleschau/5177/51766134_9dd368c91459171eb025bc054f8c2c8b_%s.jpg " ]

Julien spürt eine tiefe Verbindung zu Verwandten, die er erst vor Ort in Afrika kennenlernt. Fotoquelle: ZDF/Tina Soliman

array:52 [ " content_id " => " 51766135 " " content_id_user " => " 0 " " content_id_content_img " => " 0 " " content_id_content_tree " => " 0 " " content_id_content_tvEpisode " => " 0 " " content_id_content_tvSender " => " 0 " " content_id_content_tvShow " => " 0 " " content_origin " => " de.teleschau:img:4baa6673a9f8d903d174f7ac0c42ef56ac927628 " " content_insert " => " 1745748663 " " content_update " => " 1745748663 " " content_type " => " img " " content_context " => " import " " content_public " => " yes " " content_inbox " => "" " content_order " => " 1745748663 " " content_list " => " yes " " content_published " => " 0 " " content_unpublished " => " 1753524000 " " content_modified " => " 0 " " content_count_content_gallery " => " 0 " " content_count_content_img " => " 0 " " content_count_content_file " => " 0 " " content_count_content_tree " => " 0 " " content_count_content_video " => " 0 " " content_importchecksum " => " a252e71b6fce8757513d4442620ade6ea3636444 " " content_search_update " => " 0 " " content_search_checksum " => "" " content_canonicaluri " => "" " content_id_content_redirect " => " 0 " " content_index_status_master " => "" " content_index_update_master " => " 0 " " content_index_checksum_master " => "" " content_index_status_feature " => "" " content_index_update_feature " => " 0 " " img_id " => " 51766135 " " img_width " => " 1600 " " img_height " => " 1200 " " img_size " => " 537630 " " img_ext " => " jpg " " img_token " => " 5aa8638649b5977b93cbdd0447978f33 " " img_folder " => " teleschau " " img_name " => " 67e5712f56a541423b945f56_1600.jpg " " img_source " => "" " img_sourceUri " => " https://cms.teleschau.de/api/v1/static/media/67e5712f56a541423b945f56_1600.jpg " " img_author " => "" " img_authorUri " => "" " img_desc " => " Auf den Spuren der Vergangenheit: Julien (rechts) trifft sich in Ruanda mit einem früheren Freund seines Vaters. " " img_copyright " => " ZDF/Tina Soliman " " img_cover " => "" " title " => " Auf den Spuren der Vergangenheit: Julien (rechts) trifft sich in Ruanda mit einem früheren Freund seines Vaters. " " desc " => " jpg, 1600x1200 px " " img_uri " => " /cdn/img/teleschau/5177/51766135_5aa8638649b5977b93cbdd0447978f33_%s.jpg " ]