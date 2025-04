"heute journal": Das steckt hinter dem Namen Gundula Gause

Am 8. Februar 1993 gab Gundula Gause ihr Debüt im "heute journal". Andere Moderatorinnen und Moderatoren kamen und gingen, doch Gause blieb der Sendung treu. Heute kann die Nachrichtensprecherin auf eine der längsten Karrieren in ihrem Fach zumindest in Deutschland zurückblicken. Am Mittwoch, 30. April 2025, wird sie 60 Jahre alt.