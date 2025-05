Marie-Antoine Carême: Frankreichs erster Starkoch wird Spion

Natürlich ist sein Erbe in Frankreich heilig: Schließlich war Marie-Antoine Carême der erste Starkoch der Welt. Er kochte für Napoleon Bonaparte, für den russischen Zaren, für Österreichs Kaiser, für eigentlich jeden, der in der napoleonischen Zeit Rang und Namen hatte, und er erfand dabei die Haute Cuisine. Doch die Verbeugung vor seiner Kochkunst ist nur eine Zutat in der Serie "Carême", die ab 30. April bei Apple TV+ zu sehen ist.