Grammy Awards 2022: Ausweichtermin steht fest

Die 64. Verleihung der Grammy Awards findet im April statt. Das haben die Veranstalter am 18. Januar bestätigt. Harvey Mason Jr. (53), Chef der Recording Academy, erklärt in einem Statement, dass er sich freue, mitteilen zu können, dass die Awards am 3. April 2022 in der MGM Grand Garden Arena verliehen werden. Damit findet die Verleihung, bei der eine "Show der Weltklasse" geboten werden soll, erstmals in Las Vegas statt. Für gewöhnlich wird der Musikpreis in Los Angeles verliehen.