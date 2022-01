"Gaby Köster – Meine verrückte Bucket List": Komikerin erfüllt sich Lebenstraum

2008 erlitt Gaby Köster einen schwerem Schlaganfall – ihr Leben ist seitdem nicht mehr dasselbe. In einer RTL-Dokumentation erfüllt sich die Komikerin nun einen Traum: Sie fährt zum Reiten nach Frankreich.

Mit ihrem scharfen, schlagfertigen Witz war sie lange das blühende Leben und eine echte Bereicherung für Comedy-Klassiker wie "7 Tage, 7 Köpfe" oder ihre RTL-Serie "Ritas Welt". Doch dann schlug das Schicksal zu, und um eine der Ikonen der deutschen Humorszene wurde es lange ruhig. Mit "Gaby Köster – Meine verrückte Bucket List" meldet sich die 60-Jährige nun zurück. Begleitet von einem Kamerateam erfüllt sich Gaby Köster in der gefühlvoll inszenierten Hauptabend-Dokumentation einen Herzenswunsch: RTL begleitet Gaby Köster nach Südfrankreich – zum Reiten!

Der Titel der Sendung ist von dem US-amerikanischen Ausdruck einer "Bucket List" geprägt. Damit bezeichnen vor allem ältere Menschen eine Auflistung all der Erlebnisse, die sie sich noch gönnen werden, bevor es eines Tages dafür endgültig zu spät ist. Tatsächlich sah es bei Gaby Köster lange danach aus, als ob ihr Leben nie wieder zu alten Freiheiten und vermeintlichen Selbstverständlichkeiten zurückfinden würde.

Gaby Köster sitzt auch heute noch im Rollstuhl. Trotzdem will ihr Heimatsender RTL das scheinbar Unmögliche für sie möglich machen: In der Doku reist sie zusammen mit ihrer Freundin Beate in die südfranzösische Camargue. Dorthin, wo es besonders schöne Pferde gibt. Zum Reiten, versteht sich.