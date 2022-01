The Masked Dancer: Annemarie Carpendale im Halbfinale Rategast

In der vergangenen "The Masked Singer"-Staffel war Annemarie Carpendale als Teddy dabei. Nun wechselt sie beim Sin-off "The Masked Dancer" die Seiten.

Moderatorin Annemarie Carpendale (44) unterstützt im Halbfinale von "The Masked Dancer" am kommenden Donnerstag (20. Januar, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn) das Rateteam. Gemeinsam mit Alexander Klaws (38) und Steven Gätjen (49) wird sie versuchen, die Promis unter den ausgefallenen Kostümen zu enttarnen. Alle Infos zur ersten Staffel finden Sie hier.

Die "taff"- und "red"-Moderatorin hat 2021 selbst bei "The Masked Singer" teilgenommen und im Teddy-Kostüm den sechsten Platz erreicht. Zwei Promis wurden bei "The Masked Dancer" bisher bereits enttarnt. Weltstar Ute Lemper (58) musste sich bereits in der Auftaktfolge zu erkennen geben. Sie tanzte als Glühwürmchen auf der Bühne. In der letzten Ausgabe war auch für das Schaf Schluss. Unter dem Kostüm verbarg sich der ehemalige Boxer Axel Schulz (53).

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Um den Sieg kämpfen derzeit noch die Maus, der Affe, das Zottel, der Buntstift und Maximum Power. Am 27. Januar steht dann zur Primetime das große Finale an. Durch den Tanz-Ableger von "The Masked Singer" führt wie gewohnt Matthias Opdenhövel (51).