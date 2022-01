Günther Jauch hat kein Verständnis für Impfverweigerer

Politische Äußerungen von Günther Jauch (65) liest und hört man selten. Auch wenn sich der Moderator im Gespräch mit der "Neuen Zürcher Zeitung" als "durch und durch politischer Mensch" sieht. Doch in Sachen Impfen nimmt er kein Blatt vor den Mund. "Mir fehlt jedes Verständnis für Leute, die sich nicht impfen lassen wollen", so Jauch überdeutlich. Ihm zufolge wäre die Impfung "im Prinzip die Lösung, wenn sich alle konsequent impfen lassen würden".

Die Impfverweigerer würden in seinen Augen eine ganze Gesellschaft in Geiselhaft nehmen. Es wäre "unfassbar, wie viele Tote es gibt, wie unser Gesundheitssystem überfordert wird, wie Leute, die dringend Operationen brauchten, nicht drankommen." Er habe es so oft erlebt: "Viele, die gar keine echte Sorge vor dem Impfen haben, sagen einfach mal: 'Wir zeigen es denen da oben, wir sind keine Schafe, die sich zum Impfarzt führen lassen.'"

Seine persönlichen Einschränkungen in den zwei Jahren Corona-Pandemie seien "nicht so ein Problem", da er nicht mit drei Kindern in einer Zweizimmerwohnung leben müsse: "Ich durfte raus, und ich kann mich gut selbst beschäftigen." Er und seine Frau hätten außerdem gleichzeitig Corona gehabt. So seien sie "wenigstens zu zweit" gewesen, sonst hätte der eine dem anderen das Essen vor die Tür stellen müssen. "Katastrophal" sei es jedoch für Kinder: "Was in der Schule passiert ist, wird nicht leicht nachzuholen sein."