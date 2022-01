Linda de Mol gibt nach schockierenden Vorwürfen gegen Partner Trennung bekannt

Linda de Mol (57) hat sich von ihrem Partner, dem Musiker Jeroen Rietbergen (50) getrennt. Das erklärt die niederländische Moderatorin in einem Statement. Seit einigen Tagen befinde sich die 57-Jährige "in einem schrecklichen Alptraum", heißt es darin. Viele Dinge seien ans Tageslicht gekommen, von denen de Mol nichts gewusst habe, wie sie schreibt. Und weil es anonyme Anschuldigungen seien, wisse sie nicht, "was wahr ist und was nicht".