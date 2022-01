Tatort aus Münster holt Mega-Einschaltquote: über 14 Millionen Zuschauer

Der Münsteraner "Tatort" liegt seit Jahren in der Gunst der Zuschauer ganz oben. Das zeigte sich auch wieder mit dem neuen Fall des Duos Thiel und Boerne.

14,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Sonntagabend im Ersten beim "Tatort: Des Teufels langer Atem" aus Münster ein. Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, 61) und Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 57) schrammten damit nur knapp an ihrem letzten Quotenerfolg vorbei. Ihr "Tatort: Rhythm and Love" verfolgten im Mai 2021 14,22 Millionen Fans. Den Rekord hält auch weiterhin der "Tatort: Fangschuss", der im April 2017 ausgestrahlt wurde. 14,56 Millionen schalteten damals ein.