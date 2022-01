Caroline Frier ist Mutter einer kleinen Tochter geworden

Caroline Frier hat ihren 39. Geburtstag am 16. Januar zum Anlass genommen, um eine freudige Nachricht zu verkünden: Die Schauspielerin ist Mutter geworden. Auf Instagram teilte sie ein Foto von sich, das offenbar im Krankenhaus direkt nach der Geburt entstanden ist. Caroline Frier liegt im Bett, ihr Baby hat sie sanft an sich gedrückt. Das Neugeborene trägt eine weiße Haube auf dem Kopf, am Handgelenk ist ein rosa Bändchen mit dem Venus-Symbol zu sehen. Es handelt sich also um ein Mädchen.