"Inga Lindström: Schmetterlinge im Bauch" – Handlung und Darsteller

Als der gut aussehende Pilot Love Larsson (Max Woelky) im Büro der Insektenforscherin Liv (Sinja Dieks) auftaucht und sie darum bittet, die Schmetterlingssammlung seines verstorbenen Großvaters in ihre Obhut zu nehmen, lehnt sie zunächst dankend ab. Liv steht im Herzkino-Film "Schmetterlinge im Bauch" (Buch und Regie: Stefanie Sycholt) vor dem Abschluss ihrer Diplomarbeit an der Uni von Norrköping, in der es um die Tigermücke in Südschweden geht.