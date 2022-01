Prominent getrennt: Jenny Elvers und Alex Jolig unter den Kandidaten

Die ersten Paare der neuen RTL-Show "Prominent getrennt" sind mittlerweile bekannt. Wie der Sender mitteilte, werden auch die Schauspielerin Jenny Elvers (49) und der ehemalige "Big Brother"-Teilnehmer Alex Jolig (58) gemeinsam um die 100.000 Euro Siegprämie kämpfen. Beide haben nach einer kurzen Beziehung den gemeinsamen Sohn Paul (20). In der Show werden ehemalige Liebespaare in einer Villa untergebracht und müssen dort unterschiedliche Challenges bestreiten.

Medienberichten zufolge nehmen auch das ehemalige "Bachelor"-Pärchen Carina Spack (25) und Serkan Yavuz (28) an der Reality-TV-Show teil. Die beiden kamen sich in "Bachelor in Paradise" näher, trennten sich allerdings wieder im Herbst 2020. Darüber hinaus berichtet die "Abendzeitung", dass die Schauspielerin Doreen Dietel (47) gemeinsam mit ihrem Ex Patrick Eid eines der acht Teilnehmer-Duos bilden wird. Das habe man aus Produktionskreisen erfahren.