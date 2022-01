Die Ochsenknechts bekommen eigene Reality-Serie – Uwe fehlt

"Diese Ochsenknechts" lautet der Titel eines neuen Sky-Formats, in dem der Ochsenknecht-Clan einen Einblick ins Privatleben gewährt. Mit von der Partie sind neben Mama Natascha unter anderem auch Jimi Blue und Wilson Gonzalez.

Vor dieser Familie ist keine Kamera sicher: Während Uwe Ochsenknecht derzeit unter anderem in der ARD-Reihe "Die Drei von der Müllabfuhr" Müllmann Werner zum Besten gibt, will Tochter Cheyenne Ochsenknecht ab Februar ihr tänzerisches Können im RTL-Format "Let's Dance" unter Beweis stellen. Mama Natascha Ochsenknecht ist seit Jahren regelmäßig im TV zu sehen ("Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", "Promi Big Brother"), und auch die Brüder Jimi Blue und Wilson Gonzalez stehen seit ihrem Erfolg als Kinderstars in "Die wilden Kerle" regelmäßig vor der Kamera.