Vigil: Kritik zur Thriller-Serie auf ARTE

Spannung pur! Auf einem britischen Atom-U-Boot wird ein Besatzungsmitglied ermordet. Zwei Ermittlerin arbeiten unter Hochdruck an dem Fall, der auf hoher See geklärt werden muss.

Die sechsteilige Miniserie "Vigil" ist das erfolgreichste Serienprogramm der BBC seit "Bodyguard" vor einigen Jahren. Und es gibt durchaus inhaltliche Parallelen. Beide Programme sind klassisch "wendungsreich" gebaute Thriller mit Kriminalhandlung, die eine zusätzliche Faszination ausüben, weil sie in einem ungewöhnlichen und deshalb reizvollen Ambiente spielen. Was bei "Bodyguard" der Politbetrieb war, ist nun bei "Vigil" ein Atom-U-Boot inklusive militärischem Hintergrund, der dafür sorgt, dass die Macht der Polizei an Bord der Royal Navy-Hochsicherheitszone begrenzt bis unklar ist. ARTE zeigt die ersten drei einstündigen Folgen des Brit-Hits am Stück, die Teile vier bis sechs eine Woche später (Donnerstag, 20. Januar, 22 Uhr).

Craig Burke, ein Besatzungsmitglied des Trident-Atom-U-Boots HMS Vigil wird tot aufgefunden. Der Mann soll eine Überdosis Heroin konsumiert haben. Aus Glasgow, in dessen Zuständigkeitsbereich der Marinestützpunkt liegt, wird Detective Amy Silva (Suranne Jones, Rachel Bailey aus "Scott & Bailey") zu den Ermittlungen gerufen. Es gibt allerdings einen Haken: Die nukleare Abschreckung des Vereinigten Königreichs muss ungebrochen bleiben. Also bleibt das U-Boot auf Patrouille, und Amy muss sich der Besatzung anschließen, um zu ermitteln. Sie bittet ihre Kollegin und Freundin Kirsten Longacre (Rose Leslie, "Ygritte" aus "Game of Thrones"), die Ermittlungen an Land zu übernehmen. Die Frauen finden früh heraus, dass an Bord offenbar Dinge vertuscht werden. Doch die Macht der Polizei auf militärischem Hohheitsgebiet ist begrenzt – was die U-Boot-Besatzung die unwillkommene Ermittlerin auch gerne spüren lässt.