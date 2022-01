Sharon Stone spielt in "The Flight Attendant" Kaley Cuocos Mutter

Prominenter Neuzugang bei "The Flight Attendant": In der zweiten Staffel wird sie die entfremdete Mutter von Kaley Cuocos Figur spielen.

Schauspielerin Kaley Cuoco (36) hat für die zweite Staffel ihrer Serie "The Flight Attendant" stolz einen namhaften Neuzugang verkündet. Niemand Geringeres als "Basic Instinct"-Star Sharon Stone (63) wird in den neuen Folgen die Mutter von Cuocos Figur verkörpern. Das gab die "Big Bang Theory"-Darstellerin mit einem Foto des neuen TV-Mutter-Tochter-Gespanns auf Instagram bekannt.

In der Bildbeschreibung kann der "The Big Bang Theory"-Star sein Glück noch immer nicht fassen: "Nun kann ich endlich diese Nachrichten teilen. Hi, Mom, ich liebe dich! Ernsthaft, was für ein Leben darf ich führen?!"