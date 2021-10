The Flight Attendant: Serie kommt ins deutsche TV

Serien-Highlight "The Flight Attendant": Flugbegleiterin Cassie Bowden (Cuoco) ist eine Frau in den Dreißigern mit Alkoholproblem. Sie genießt ein zügelloses Leben voller Abenteuer und Affären - am Boden und über den Wolken. Fotoquelle: 2020 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license.

Eine der am besten bewertetsten Serie des Jahres 2021: "The Flight Attendant" mit "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco, ist ab Donnerstag, 28. Oktober, auch beim Sender "Warner TV Serie" (früher: TNT Serie) zu sehen.

One Night In Bangkok: Flugbegleiterin Cassie Bowden (Cuoco) lässt sich vom smarten Geschäftsmann Alex Sokolov (Michiel Huisman, "Game of Thrones") durch eine wilde Genuss-Orgie führen, die jedoch traumatisch endet.