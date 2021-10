Sommerhaus der Stars 2021: Was in Folge 11 passiert und wer im Finale steht

Vorsicht Spoiler: Wenn Sie noch nicht wissen möchten, was in Folge 11 passiert, dann sollten Sie nun nicht weiterlesen.

Bestens vorbereitet geht es für die beiden und die anderen Paare ins nächste Spiel. Schlechte Nachrichten für Mike: Es findet wieder einmal in der Höhe statt. Die Paare müssen an einer durchlöcherten Wand hochklettern und dabei mit herausnehmbaren Eisenstangen als Kletterhilfen auskommen. Mike macht zu, Michelle macht die ganze Arbeit. Weil Mike aber auch auf seiner Seite der Wand hochklettern müsste, sind die Siegchancen gering. Schuld daran ist natürlich Michelle, die ihr eigenes Ding macht und nicht richtig kommuniziert. Sich selbst bescheinigt Mike dagegen eine ordentliche Leistung, schließlich hat er es ganz am Ende des Spiels geschafft, die kauernde Haltung in einen sicheren Stand auf einer der Eisenstangen zu verwandelt. Glückwunsch!