Christian Lindner heiratet RTL-Journalistin Franca Lehfeldt

Christian Lindner könnte schon bald Finanzminister einer neuen Bundesregierung werden. Mindestens ebenso wichtig aber für den FDP-Chef: Er möchte im kommenden Jahr seine Partnerin Franca Lehfeldt heiraten. Das teilte Lehfeldt, die Chefreporterin bei RTL News ist, über ihren Arbeitgeber mit. "Wir sind überglücklich", so die 32-Jährige laut RTL.

Dass eine Ehe zwischen einem Spitzenpolitiker und einer Journalistin brisant ist, scheint auch Lehfeldt klar zu sein. "Da wir beide in der Öffentlichkeit stehen, ist es mir wichtig zu betonen, dass ich privat eigene Ansichten habe und auch als Journalistin unabhängig bin", so Lehfeldt gegenüber RTL. "Der transparente Umgang mit meinem Privatleben unterstreicht das. Deshalb habe ich auch in der Vergangenheit nicht über die FDP berichtet. Nach bestem Wissen und Gewissen werde ich meine Arbeit fortsetzen."