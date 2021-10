Angelo Kelly zeigt sich mit Glatze – seine Fans sind geschockt

Ein durchaus gewagter neuer Look – mit "No risk, no fun!" kommentierte Angelo Kelly das Bild. Sein Gesichtsausdruck legt zwar nahe, dass er mit der Glatze nicht ganz zufrieden ist, allerdings reckt Kelly den Daumen nach oben. Gänzlich unbehaart zeigt sich das "Kelly Family"-Mitglied übrigens nicht, er verfügt über erstaunlich viel Brusthaar. Das wiederum könnte ebenso falsch sein, wie die Glatze das Werk eines Maskenbildners sein dürfte. Der Musiker wird seine Fans sicher aufklären.

Bis dahin herrschen auf seinem Facebookprofil viel Rat- und Fassungslosigkeit: "Aber wenn es wirklich so ist ... Ich, wir alle, bewundern und respektieren deine Hingabe, Angelo", schrieb etwa ein User. "Alles, was ich will, ist, dass es dir gut geht und du gesund bist. Die Haare werden wieder wachsen", fügte er an. Weniger Schmeichelhaft kommentierte eine andere Nutzerin Kellys ungewohntes Erscheinungsbild: "Halloween kommt". Sie ist den weiteren Kommentaren nach nicht der einzige Fan, der mit dem kahlen Look eher weniger anfangen kann.