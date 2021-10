"Aufgeheizt – Der Kampf ums Klima": ARTE zeigt mehrere Dokus zum Thema

Manche sagen, die Klimakonferenz in Glasgow Anfang November sei die letzte Chance. Andere sprechen vom "Beginn einer neuen Ära". Sicher ist: Wenn sich das Denken und Handeln von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft nicht bald ändert, wird die Welt sehenden Auges in die wohl größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte steuern. Vor diesem Hintergrund möchte ARTE in den Wochen von Dienstag, 19. Oktober, bis Freitag, 5. November, in ausgewählten Dokumentationen Bilanz ziehen. Die zweiteilige Doku "Aufgeheizt – Der Kampf ums Klima" ist nun erstmals zu sehen.