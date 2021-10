Dune: Gibt es eine Fortsetzung des Films?

Der SciFi-Film "Dune" ist nun auch in den USA gestartet – und die Einspielergebnisse machen Hoffnung, dass es eine Fortsetzung geben wird.

Am Ende von "Dune" sagt die Fremen-Kämpferin Chani (Zendaya) zu Paul, dem von Timothée Chalamet gespielten Helden des Films, dass das Abenteuer jetzt erst so richtig losgehe. Tatsächlich hat Regisseur Denis Villeneuve mit " Dune " nur die erste Hälfte von Frank Herberts Romanvorlage "Der Wüstenplanet" verfilmt. Eine Fortsetzung soll erzählen, wie es weitergeht mit Paul und seinem Kampf gegen die Feinde der Familie Atreides und dem geheimnisvollen Volk der Fremen. Aber kommt überhaupt ein zweiter Teil von "Dune"?

Regisseur Villeneuve jedenfalls scheint entschlossen, schon bald mit den Arbeiten an der Fortsetzung zu beginnen. Schon im kommenden Jahr wolle er mit dem Dreh starten, sagte der Regisseur vor wenigen Wochen. Dazu muss "Dune" allerdings ein Erfolg werden – auch angesichts von Produktionskosten von geschätzten 165 Millionen US-Dollar. Ermutigende Signale kommen nun aus den USA, wo "Dune" vor wenigen Tagen zeitgleich in den Kinos sowie beim Streamingdienst HBO Max startete und am ersten Wochenende gut 40 Millionen Dollar einspielte.