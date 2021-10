Snoop Dogg hat seine Mutter verloren

Rapper Snoop Dogg muss einen schweren Verlust verkraften: Im Alter von 70 Jahren ist seine Mutter Beverly Tate in einem Krankenhaus gestorben.

Der 50-Jährige betrauerte seinen Verlust unter anderem auf Instagram und schrieb: "Mama, danke, dass du mich geboren hast", dazu postete er ein Bild von sich und seiner Mutter. In einem weiteren Post schrieb er: "Danke Gott, dass du mir einen Engel als Mutter gegeben hast."

Beverly Tate war bereits vor einiger Zeit in ein Krankenhaus eingeliefert worden, berichten verschiedene US-Medien. Aus welchen Gründen, ist nicht bekannt. Snoop Dogg hatte seine Fans immer wieder aufgerufen, für ihre Genesung zu beten. Auch Updates aus dem Krankenhaus hatte er gegeben, so zum Beispiel im Juli, als er ein Bild postete, auf dem er und seine Brüder am Krankenbett der Mutter zu sehen sind. Dazu schrieb er: "Ich und meine Brüder haben heute Mama besucht, und sie öffnete ihre Augen, um uns zu sehen und uns wissen zu lassen, dass sie noch immer kämpft."