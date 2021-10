Bayern-Doku: Oliver Kahn spricht über seine Depressionen

Oliver Kahn ist ohne Zweifel eines der prägenden Gesichter in der langen und ruhmreichen Historie des FC Bayern München. Zwischen 1994 und 2008 hütete er das Tor des deutschen Rekordmeisters und ist vielen Fans mit Glanzparaden, unbändigem Siegeswillen, Kung-Fu-Einlagen auf dem und ikonischen Interviews neben dem Platz in lebhafter Erinnerung.

Mittlerweile steht der "Titan" als Vorstandsvorsitzender an der Spitze seines Herzensvereins. In der neuen Doku-Serie "FC Bayern – Behind the Legend" (ab 2. November, Amazon Prime Video) blickt Kahn auf seine Spielerkarriere zurück – mit einem bemerkenswert offenen Geständnis.