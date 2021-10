Was ist gut an ... Scheitern? Spezialausgabe von "W wie Wissen"

Aus Fehlern lernt man, heißt es. Was da dran ist, untersucht eine Spezialausgabe des ARD-Magazins "W wie Wissen".

W wie Wissen spezial: Was ist gut an ... Scheitern?

Sieben Millionen Euro in der Kryptowährung Bitcoin verdiente Martin auf der Darknet-Plattform "Wallstreet Market" im Internet, bis er mit anderen im April 2019 von Europol hochgenommen wurde. Bis dorthin hatte der Handel mit kiloweise Drogen – Amphetamin, Cannabis, Kokain oder Ecstasy – prächtig floriert. Die Kombination Darknet, Bitcoin, Drogen schien unschlagbar. Martin, der den Decknamen "The One" bis zu seiner Verhaftung trug, ist eines von mehreren Fallbeispielen, die das ARD-Wissensmagazin "W wie Wissen" untersucht.