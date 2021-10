Kritik zu "Toni, männlich, Hebamme – Gestohlene Träume"

Privat steckt der sympathische "Babyflüsterer" weiterhin tief in der Liebeskrise: Wird er sich am Ende für seine Ex-Frau Hanna (Kathrin von Steinburg) oder für Praxiskollegin Luise (Wolke Hegenbarth) entscheiden? Letztere scheint durch die akute Betreuungsnotlage ihrer Tochter Pluspunkte zu gewinnen: "Unser Kontingent an Alleinerziehenden ist gänzlich erschöpft", erklärt die Leiterin der favorisierten Kita. Also gibt Luise flugs Toni als ihren Partner und Kindsvater an. Bei einer gemeinsamen Streichaktion kommt es dann zu dem doch sehr vorhersehbaren Kuss. Dennoch bleiben die Verhältnisse bis zum Ende des Films ungeklärt, denn wie Luise in schönstem Denglisch sagt: "What happened in the Kita, stays in the Kita".