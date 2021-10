"Fußball-Frauen: Zeit für die Offensive" – Attacke auf einer Männerdomäne?

Frauen sind im Fußball noch immer unterrepräsentiert. Eine ZDF-Doku zeigt, warum das so ist und was sich derzeit ändert.

Beim DFB steht nach dem Rücktritt von Präsident Fritz Keller vor fünf Monaten einmal mehr ein Machtwechsel an. Die Hoffnung, dass sich in dem kriselnden Verband endlich etwas ändert, ist groß. Dabei könnte erstmals in der DFB-Geschichte eine Frau an der Spitze helfen. Eine Frauen-Initiative um Ex-HSV-Vorstand Katja Kraus sucht derzeit nach einer geeigneten Kandidatin für eine Doppelspitze. Es wäre eine Wahl mit Signalwirkung. Schließlich sind Frauen in der Männerdomäne Fußball noch immer massiv unterrepräsentiert – wie einmal mehr die ZDFzoom-Dokumentation "Fußball-Frauen: Zeit für die Offensive" unterstreicht.