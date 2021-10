Indiana Jones 5, Black Panther und Marvel-Filme: Kinostart verschoben

An Verschiebungen lang erwarteter Filme haben sich Kinogänger in der Corona-Pandemie längst gewöhnt, nun ist einmal mehr Geduld gefragt. Superheldenfans werden gleich auf mehrere Marvel-Filme länger warten müssen, als zuletzt angekündigt – auch auf solche, die bereits aufgrund der Pandemie-Lage bereits verschoben worden waren. Der zweite "Black Panther"-Teil etwa soll laut Disney-Konzern erst im November 2022 anlaufen. "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" wird nun von März auf Mai kommenden Jahres verlegt und "Thor: Love and Thunder" von Mai auf Juli 2022.