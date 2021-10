Uli Hoeneß hält nichts von veganer Lebensweise: Leute werden "auf Dauer nur krank"

Mit seiner Meinung hält Uli Hoeneß nur selten hinterm Berg. Auch in puncto Ernährung hat der ehemalige Profikicker eine klare Haltung, wie er nun in einem Interview verriet.

Am Sonntag zeigte der einstige Manager und Präsident des FC Bayern nun abermals eine klare Haltung: Wie Hoeneß in einem Hörfunkinterview mit dem Sender Antenne Bayern erklärte, sei er kein Fan von einer fleischfreien Lebensweise. "Vegetarisch akzeptiere ich noch ein bisschen, vegan überhaupt nicht, weil die Leute auf die Dauer nur krank werden", so der 69-Jährige.