Live-Experiment bei RTL: Wie rette ich mich bei einem Brand aus der Feuerhölle?

Was tun, wenn es in der eigene Wohnung brennt? Ein RTL-Spezial widmet sich der "Rettung aus der Feuerhölle" und gibt Tipps, wie man sich im Ernstfall verhalten sollte.

Wohnungsbrände fordern in Deutschland in jedem Jahr Hunderte Todesopfer. 130.000 Fälle verzeichnet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) für das zurückliegende Jahr. Was ein solcher Brand bedeutet, erfahren die meisten Opfer meist zu spät – und es gibt viele Fehler, die man als Betroffene oder Betroffener in der Brandsituation machen kann. Ein ausführliches "RTL Spezial" widmet sich deshalb zur besten Sendezeit einem Experiment, das im Idealfall spektakulär spannende Bilder bietet, aber auch ein effizientes Verhaltens-Coaching für den Ernstfall sein sollte.