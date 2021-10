Lena Meyer-Landrut spricht über ihre Krise

In den vergangenen Jahren wurde immer wieder über den Gesundheitszustand von Lena Meyer-Landrut spekuliert. In einem Interview mit dem "Süddeutsche Zeitung Magazin" sprach die inzwischen 30-Jährige nun offen über ihre Krise.

"Es wurde alles zu viel, zu anstrengend, eine ständige Faust ins Gesicht", erklärte sie ihre Tourabsage von vor zwei Jahren in dem Gespräch. "Ich musste auf Pause drücken und mich neu zusammensetzen". Auf die Frage, ob es sich dabei um eine Depression gehandelt habe, wollte die gebürtige Hannoveranerin allerdings nicht antworten: "Es war eine brutale Erschöpfung. Mehr möchte ich dazu öffentlich nicht sagen." Allerdings, so fuhr sie fort, habe sie daraus auch einen "positiven Wandel erlebt".

Doch auch wenn der rasante Aufstieg von einer Schülerin zu einem gefeierten Popstar sicher eine Mitschuld an ihrer Krise trägt, ändern möchte sie rückblickend nichts: "Was bringt es, darüber nachzudenken? Wenn etwas war, dann war es. Vergangenheit ist abgeschlossen. Ich bin jemand, der über Zukunft redet und sich Gedanken macht, was wohl werden wird." Aus diesem Grund sei auch ihr 30. Geburtstag "heftiger" gewesen als ihr 28.: In diesem Moment habe sie sich ein bisschen von ihrer Jugend verabschiedet, sagte sie. Ob sie sich heute als glücklichen Menschen sieht? "Auf jeden Fall. Vor allen Dingen als glücklichen Menschen in der Veränderung. Weil ich verstanden habe, dass Veränderung die einzige Konstante im Leben ist."