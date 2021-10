Sommerhaus der Stars 2021: Mola und die Wade der Nation

Konkurrent Mike hat in Sachen Simulation den Durchblick. "Mola kommt von Simulant, das sind Namensvettern", so der Hobby-Sprachwissenschaftler: "Das ist einfach peinlich, so eine Nummer." Zumindest RTL glaubt dem armen Mola und modifiziert die Exit-Challenge zugunsten des Versehrten.

Die Exit-Challenge läuft fast genauso wie die erste. Die Frauen müssen Gewichte in den Korb des jeweils anderen Teams werfen, die Männer müssen den Korb per Seilzug in der Luft behalten. Einziger Unterschied: Wegen Molas Verletzung absolvieren die Männer die Aufgabe dieses Mal im Sitzen. Team Monballijn erwischt einen schwachen Start, doch dann versenkt Michelle einen Korb nach dem anderen, während Adelina gar nichts mehr trifft. "Ich lasse jetzt los. Lohnt sich nicht", sagt Mola beim Anblick seiner überforderten Freundin. "Die Gerechtigkeit hat gesiegt", findet Mike, der am Vortag nur deshalb nicht einstimmig rausgewählt wurde, weil er und seine Frau selbst auch abstimmen dürfen.