"Squid Game" erfolgreichste Netflix-Serie - kommt Staffel 2?

Eine koreanische Serie hat "Bridgerton" vom Thron gestoßen: Keine andere Netflix-Serie wurde derart oft gesehen wie "Squid Game".

Seit Wochen rangiert "Squid Game" in zahlreichen Ländern auf Platz 1 der Netflix-Hitlisten, nun hat der Streaminganbieter verkündet, was viele schon vermutet hatten: Die Produktion aus Südkorea ist die erfolgreichste Serie aus dem Hause Netflix. "Es ist offiziell: 111 Millionen Accounts haben Squid Game seit dem Erscheinen eingeschaltet", so Netflix in einer Twitter-Mitteilung. "Damit ist der Überraschungserfolg aus Südkorea der erfolgreichste Serienstart in der Netflix-Geschichte." Bislang galt "Bridgerton" als meistgesehene Produktion des Streaming-Giganten.

"Squid Game" handelt von einer brutalen Gameshow, in der 456 hoch verschuldete Menschen wie der arbeitslose und wettsüchtige Chauffeur Geong Gi-hun (Lee Jung-jae) teilnehmen und in Spielen aus ihrer Kindheit um einen Millionengewinn, aber auch um ihr Leben kämpfen. Sechs Runden stehen an – und wer eine davon verliert, verliert auch sein Leben. Pro gefallenem Teilnehmer wandert noch mehr Geld in den Jackpot. Inszeniert wird dieses Spektakel von mysteriösen Maskenmännern an einem abgelegenen Ort.

Der Erfolg der südkoreanischen Serie hatte viele überrascht – auch Netflix-Chef Ted Sarandos. "Diese globale Beliebtheit haben wir nicht kommen sehen", sagte Sarandos Ende September im Interview mit dem US-Branchenblatt "Variety". Autor und Regisseur Hwang Dong-hyuk hat indes eine Erklärung für den Hype: "Als Überlebensspiel ist sie Unterhaltung und menschliches Drama. Die dargestellten Spiele sind extrem einfach und leicht zu verstehen. Das erlaubt es den Zuschauern, sich auf die Figuren zu konzentrieren", so der Südkoreaner.

Wird es eine 2. Staffel von "Squid Game" geben? Bei diesem Erfolg ist es wenig verwunderlich, dass sich Netflix unbedingt eine 2. Staffel der Serie wünscht. Doch Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk reagierte auf Fragen nach einer Fortsetzung zuletzt eher zurückhaltend. Bislang habe er dazu keine ausgearbeiteten Pläne und allein der Gedanke daran sei "ziemlich ermüdend", sagte der Südkoreaner dem US-Magazin "Variety".

Ein klare Absage an eine 2. Staffel? Nein. "Wenn ich es machen würde, dann sicherlich nicht alleine. Ich würde in Betracht ziehen, mit einem Autorenteam arbeiten und ich hätte gerne viele erfahrene Regisseure." Diese Wünsche würde ihm Streaming-Gigant Netflix wohl mit Vergnügen erfüllen. In der ersten Staffel hatte Hwang Dong-hyuk noch alle Drehbücher selbst verfasst und auch bei allen Folgen Regie geführt.

Sollte es eine zweite Staffel geben, würde Hwang Dong-hyuk gerne mehr Augenmerk auf den Frontmann legen, also den Spielleiter. Aktuell plant der Serienschöpfer aber noch andere Projekte. Bei den "Squid Game"-Fans ist also Geduld gefragt.