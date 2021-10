Der Anschlag – Kritik: So langweilig kann eine Atombombe beim Super Bowl sein

Joyn-Serie

"Blackout": Wenn in ganz Europa der Strom ausfällt

Was würde passieren, wenn in ganz Europa wochenlang der Strom ausfällt? Die Joyn-Serie "Blackout" spielt mit diesem Gedankenexperiment. Kann die Produktion an den Erfolg von Marc Elsbergs Romanvorlage anknüpfen?

MEHR