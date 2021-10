"Gipfelstürmer": Janis will ganz nach oben ohne Beine und Arme

Marvel-Film

"Guardians of the Galaxy Vol. 3": Will Poulter übernimmt Rolle

Die Vorbereitungen für den dritten Film der Marvel-Reihe "Guardians of the Galaxy" laufen auch Hochtouren. Vor anvisiertem Produktionsstart im November wurde nun ein weiterer Star bekannt, der in dem Actionfilm mit von der Partie sein wird.

