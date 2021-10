Neuer Bond-Darsteller? Idris Elba beendet Spekulationen um seine Person

Die Liste potenzieller Nachfolger von Daniel Craig in der Rolle als James Bond ist um einen Namen kürzer: Der lange Zeit hoch gehandelte Idris Elba ist nach eigener Aussage aus dem Rennen. "Nein, ich werde nicht James Bond sein", beendete der "Luther"-Star am Rande des London Film Festival die seit Monaten andauernden Spekulationen um seine Person. Dass er irgendwann in fernerer Zukunft 007 verkörpern könnte, schloss der Schauspieler allerdings nicht kategorisch aus.

Idris Elba wird also nicht der neue James Bond, aber wer dann? Kandidaten gibt es genug. Momentan lässt sich aber nur spekulieren, wer die Rolle des weltberühmten Geheimagenten übernimmt. Unter anderem werden "Bridgerton"-Fanliebling Regé-Jean Page, Tom Hardy ("Mad Max: Fury Road"), "Loki"-Darsteller Tom Hiddleston, der etwas weniger bekannte irische Schauspieler Aidan Turner ("Poldark") sowie James Norton ("McMafia") und "Game of Thrones"-Star Richard Madden als Craig-Erben heiß gehandelt.

Auch ohne ein Engagement bei der Agentenfilm-Reihe ist Idris Elba gut beschäftigt. Im kommenden Jahr spielt er an der Seite von Tilda Swinton im Kinofilm "Three Thousand Years of Longing". Schon ab 3. November ist der Londoner im Netflix-Western "The Harder They Fall" zu sehen. Er spielt einen frisch entlassenen Häftling, der es prompt mit seinem Erzfeind (Jonathan Majors) zu tun bekommt.