Sendung mit der Maus: Annette Frier spricht den Vorspann ein

Am 10. Oktober 2021 ist Frier zum ersten Mal zu hören, gemeinsam mit Günter Dybus, der die Lach- und Sachgeschichten seit dem 12. November 1972 ankündigt. Nach fast 50 Jahren gibt er das Maus-Mikrofon jetzt an seine Nachfolgerin weiter. In der Sendung am Sonntag sind Annette Frier und Günter Dybus beide auch in den Lach- und Sachgeschichten zu sehen bzw. zu hören: Günter Dybus ist in der Rolle eines Prüfers beim TÜV in der "Früher-/ Heute-Geschichte" zu erleben, Annette Frier erzählt das neueste "Zwei-Minuten-Märchen: Das Biest, das alles bestimmen wollte".