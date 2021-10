Lisa Fitz – Das Beste! BR zeigt Best-of zum 70. Geburtstag

"Ich bleibe bis ich bröckle! Mit mir habt Ihr zu rechnen, bis ich 90 bin!", verspricht die Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin Lisa Fitz in ihrem aktuellen Programm "Dauerbrenner" nach mehr als 200 selbst geschriebenen Songs und 16 Kabarettprogrammen in den zurückliegenden 40 Jahren. Der Satz ist durchaus ernst zu nehmen, denn die Fitz hat mit gerade mal 70 nichts von ihrer Wucht verloren. Der BR ehrt die "Urgewalt der deutschen Kabarettszene" etwas verspätet zu ihrem 70. am 15. September jetzt mit einem Querschnitt durch ihr Lebenswerk – von Auftritten in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft unter Sammy Drechsel bis heute.