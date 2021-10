Da kommst du nie drauf! Das sind die Promi-Kandidaten heute

Eine neue Staffel "Wer weiß denn sowas?", nun eine neue Ausgabe von "Da kommst Du nie drauf! – die große Show mit schrägen Fragen": Die Lust der Fernsehzuschauer am Quiz scheint ungebrochen.

Da kommst du nie drauf! – Die große Show der schrägen Fragen Show • 06.10.2021 • 20:15 Uhr

Petra Gerster wusste es: In einer der letzten Ausgaben von Johannes B. Kerners Rateshow "Da kommst Du nie drauf!" riet sie richtig. Was macht einer der 133 Sauerteige aus der Sammlung des belgischen Bäckers Carl de Smedt möglich? a) Er steigert die Potenz, b) Mit ihm wurde bereits vor 100 Jahren in Kanada Brot gebacken oder c), Mit ihm backt man die Mess-Obladen? Knapp vier Millionen Zuschauer (zwölf Prozent) wurden Zeuge dessen, dass die Ex-"heute"-Moderatorin mittels geschicktem Ausschlussverfahren richtig lag – nämlich mit Antwort b). – Ab Mittwoch, 06.10., 20.15 Uhr, gehen die Quiz-Promis nun wieder zur besten Sendezeit ins Rennen.

Zwei Teams sollen in acht Runden Witz und Wissen beweisen. Das hierbei gewonnene Geld wird am Ende wieder wohltätigen Zwecken zur Verfügung gestellt. In der ersten Ausgabe sind Leonard Lansink, Oliver Korittke, Patricia Meeden, Laura Wontorra, Janin Ullmann und Christoph Maria Herbst mit von der Partie. Am Mittwoch, 27. Oktober, sollen Nora Tschirner, Wigald Boning, Carmen Nebel, Sophia Thiel, Yared Dibaba und Axel Milberg folgen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Unter den Ratepromis sind Kerner übrigens Comedians die Liebsten. "Die Comedians, die berufsmäßig vom Wortwitz leben, die können natürlich mit Sprache besonders gut umgehen und sind irrsinnig hell und schnell im Schädel", sagt Kerner, "das macht schon Spaß, da einfach zuzuhören. Ich biege mich manchmal selbst vor Lachen." Die Quizsendung (seit 2017) macht Kerner nach wie vor "riesigen Spaß", auch "wenn mal was nicht so ganz gelingt. Dann setzen wir uns nachher zusammen: Woran hat es gelegen? Was sind die Fehler? Jeder sucht erstmal bei sich selbst nach Fehlern und dann versuchen wir das zu verbessern."

Da kommst du nie drauf! – Die große Show der schrägen Fragen – Mi. 06.10. – ZDF: 20.15 Uhr