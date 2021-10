House of the Dragon: Erster Teaser veröffentlicht

Mit Spannung wird das "Game of Thrones"-Spin-off "House of the Dragon" erwartet. Nun liefert ein Teaser einen ersten Vorgeschmack auf die Serie.

"Götter. Könige. Feuer. Blut": Mit diesen Worten hat HBO Max am Dienstag den ersten Teaser zu "House of the Dragon" veröffentlicht. Das Spin-off zu "Game of Thrones" soll 2022, vermutlich im Herbst, auf dem US-Streamingdienst erscheinen. In Deutschland übernimmt der Pay-TV-Anbieter Sky die Ausstrahlung. In dem rund einminütigen Clip werden viele unzusammenhängende Schnipsel aus der neuen Serie gezeigt: Unter anderem zu sehen sind die Hauptdarsteller Matt Smith in seiner Rolle des Daemon Targaryen sowie Emma D'Arcy als Prinzessin Rhaenyra Targaryen. Am Ende sagt eine Stimme: "Träume machten uns nicht zu Königen. Drachen taten es."