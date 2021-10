Nico Rosberg wirbt mit Weltstars für weniger Fleischkonsum

Der Kampf gegen die globale Erwärmung zählt schon länger zu den Herzensthemen des Ex-Formel-1-Weltmeisters Nico Rosberg. Nun hat der 36-Jährige, der aktuell auch zur Investorenriege der Gründer-Show " Die Höhle der Löwen" (VOX) zählt, einen weiteren Schritt in Richtung umweltbewusstes Leben getan: Er unterstützt fortan die "Meat Free Monday"-Kampagne. die Beatles-Legende Paul McCartney und dessen Töchter Mary und Stella einst ins Leben gerufen hatten. In einem kurzen Video heißt McCartney den Neuankömmling willkommen. Rosberg wiederum erklärt seine persönliche Motivation für einen geringeren Fleischkonsum.

"Ich bin stolz, Teil der Initiative zu sein", sagt Rosberg in dem rund zweiminütigen Clip auf Instagram. "Die Viehzucht verursacht jedes Jahr 703 Millionen Tonnen Emissionen. Das sind sieben Prozent mehr als im gesamten Transportsektor!" Durch einen reduzierten Fleischkonsum wolle er in erster Linie etwas für seine Gesundheit tun. Schließlich sei der Verzicht auf Fleisch der ideale Weg, um die Aufnahme gesättigter Fette zu reduzieren. Außerdem erhoffe er sich durch sein Engagement, einen Beitrag zu mehr Klimaschutz und zum allgemeinen Tierwohl zu leisten.

"#MeatFreeMonday ermutigt Menschen, einen persönlichen Schritt zu tun und mindestens einen Tag in der Woche kein Fleisch zu essen", erklärt Rosberg in der Beschreibung zu dem Video. "Gemeinsam können wir alle etwas bewirken, und ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen. Deshalb bin ich sehr stolz darauf, meine eigenen Unternehmen und Ankerpartner zu inspirieren, sich dieser Initiative anzuschließen und die Menschen um uns herum zu ermutigen, diese Ernährung als Teil ihres Lebensstils zu übernehmen."

Unter anderem Boston Consulting Group in Deutschland & Österreich, Sunreef Yachts, Lilium, Volocopter, Yello, Planetly, Nu Company, Vay, GREENTECH FESTIVAL, GREEN WINDOW AGENCY und Rosberg X Racing ihre Teilnahme an der Aktion beteiligt. In den kommenden Wochen wollen die Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die Kundschaft über die Vorteile eines reduzierten Fleischkonsums aufklären.