Wildes Deutschland: fantastische Bilder vom Kaiserstuhl

Deutschlands "Sonnenterrasse" wird der Kaiserstuhl, ein Vulkanhügel zwischen Schwarzwald und Rheinebene, gerne genannt. In der Reihe "Wildes Deutschland" (ARD) wird diesmal diese Landschaft und ihre Tierwelt porträtiert. Im Sommer werden hier am Boden nicht selten mehr als 60 Grad gemessen. Eine Temperatur, die eigentlich nur für zugereiste "Gäste" aus dem fernen Süden geeignet ist. In einer Warmzeit vor 8.000 Jahren angereist, überlebten in kälteren Zeiten nur "schiffbrüchige" Arten auf der Wärmeinsel.