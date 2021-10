Ein starkes Team – Sterben auf Probe: Kritik zum ZDF-Krimi

Seit 1994 ermittelt Florian Martens nun schon als Kriminalhauptkommissar Otto Garber in Berlin – meist samt Strickmütze, grimmigem Blick und trockenem Humor. Krücken trug er in der beliebten Reihe "Ein starkes Team" bislang aber eher selten. Im neuen Fall humpelt er jedenfalls mit Stützhilfen durch Berlin – der Beruf (ob Schauspieler oder Kommissar sei dahingestellt) scheint eben bisweilen hart zu sein. "Sportverletzung", begründet er seine Lage. Trotz Einschränkungen gibt der Ermittler mit Herz und Schnauze wieder mal den Rächer der Enterbten, diesmal sozusagen wortwörtlich: In "Sterben auf Probe" – als 85. Folge sogar ein kleines Jubiläum – geht es in ganz klassischer Krimimanier um einen getöteten Familienvater, seines Zeichens reicher Unternehmer, um dessen Erbe gekämpft wird.