Billy Kuckuck: Angezählt – Kritik zum ARD-Film

Eigentlich müsste die Gerichtsvollzieherin Billy Kuckuck (Aglaia Szyszkowitz) beim Boxschulen-Betreiber Kai Burdenski (Ralph Herforth), einem veritablen Ex-Weltmeister, überall einen "Kuckuck" draufkleben. Burdenski ist schwer verschuldet, alleine die Stromrechnung geht in die Tausende. Weil die sympathische Gerichtsvollzieherin aber schnell merkt, dass Burdenski mehr als nur linke Haken und rechte Geraden beherrscht und mit Verstand seine jugendlichen Schützlinge auch in ihrem Alltag betreut, will sie gerne helfen. Kuckucks vierter Fall, "Angezählt" (Regie: Thomas Freundner), zelebriert die Kunst der Selbstverteidigung, ohne in die Klischees üblicher Boxerfilme zu verfallen.

Am Rande der Dreharbeiten im Oktober 2020 stimmten fast alle Darsteller in ein Lob des Boxens ein. Aglaia Szyszkowitz' Sohn boxt in München gar beim TSV 1860, wo sich der Trainer Ali Cukur seinerseits in der Jugendbetreuung übt. "Schattenboxer" Herfoth findet Boxen "eines der besten Rundum-Fitnesstrainings überhaupt" und Gregor Bloeb, Kuckucks Polizistenbruder im Freitagsfilm, bekennt schlichtweg: "Ich verehre den Boxsport." Auf der Bühne hat er lange Zeit im Jugendstück "Zigeunerboxer", den Sinto Rukeli Trollmann gespielt, der im KZ Neuengamme 1944 von den Nazis ermordet wurde. – Bei so viel individueller Boxleidenschaft und -kenntnis ist es fast schon erstaunlich, mit wie viel Leichtigkeit das Thema "Boxen als Lebenshilfe" hier rüber kommt. Ein echtes Programmschwergewicht unter den Komödien am Freitagabend!