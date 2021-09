Einfach Liebe (ARD): schwedische Serie mit Feel-Good-Faktor

"Ich stehe hier und kehre mein Innerstes nach Außen – so wie in so einem Notting-Hill-Film", sagt Clara (Josephine Bornebusch) mit zittriger Stimme ihrem Nachbarn Peter (Sverrir Gudnason). Die "Romantic Comedy"-Referenz entstammt der sechsteiligen schwedischen Miniserie "Einfach Liebe – Onlinedates und Neuanfänge" (Freitag, 1.10., 23.45 Uhr, Das Erste, und ab 2.10. in der ARD-Mediathek) .

Peter stürzt die bindungsscheue Oberärztin Clara in größte RomCom-Konflikte. Weil er von Beruf Model ist und folglich wahnsinnig gut aussieht, gleichzeitig aber auch ein warmherziger, guter Typ ist. So viel Glück muss man erst mal verkraften – also sucht die von der Liebe Geküsste das Haar in der Suppe. Clara geht so langsam auf die 40 zu, was ihr in Sachen Familiengründung so richtig Stress verursacht, inklusive einer langen Liste mies gelaufener Onlinedates.